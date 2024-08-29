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30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Başkentte ve 81 ilde 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:10
30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Zafer Bayramı Etkinlik Programı

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm ülke genelinde görkemli törenlerle kutlanıyor. Başkent Ankara'daki etkinlikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Anıtkabir ziyaretinin ardından gerçekleşecek.

Anıtkabir Ziyareti

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerinin 10:30'da Anıtkabir'e gerçekleştireceği ziyarette start alacak. Ziyaret sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreni ile devam edecek.

Geçit Töreni ve Konsere Davet

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayarak birinci meclise kadar sürecek olan geçit töreni, TBMM önündeki konserlerle renklenecek. Mehteran Birliği ve Karma Bando ekipleri, geçit öncesi izleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca, Türk Yıldızları da gösterileriyle bu coşkuya katkıda bulunacak.

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni

Gün içinde, saat 17:00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece kutlamalara aktif olarak katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Etkinlik

30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 2000 davetlinin katılımı bekleniyor. Program, saat 19:00’da askerî bandoların konseri ile başlayacak.

Özel Hazırlıklar

Açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak olan programda, kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar da edilecek. Kutlamalar, yurt içi ve dışında görev yapan Türk birliklerinin gönderdiği video mesajlarıyla devam edecek.

Sanat Performansları

Etkinlikler, sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası'nın konseriyle sona erecek. Konserde, zaferin anlamına uygun kahramanlık türküleri seslendirilecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binası, özel bir ışıklandırma ile süslenecek.

81 İl Genelinde Kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı sadece başkentte değil, Türkiye’nin 81 ilinin meydanlarında da valilikler aracılığıyla düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep...

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek program için külliyedeki hazırlıklar devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep...

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek program için külliyedeki hazırlıklar devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep...

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek program için külliyedeki hazırlıklar devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep...

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek program için külliyedeki hazırlıklar devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep...

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başlayıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek program için külliyedeki hazırlıklar devam etti.

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