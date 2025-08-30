30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş

30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı, resmi törenler ve halk etkinlikleriyle anıldı. Tüm programlarda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer aldı.

Van

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Ozan Balcı, makamında tebrikleri kabul etti; Beşyol Meydanı'nda törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Tören, tören geçişiyle sona erdi.

Programa Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Garnizon Komutanı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı da programda yer aldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Fatih Özel yaptı. Öğrencinin şiir okuduğu törende, Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç askeri araçla vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Programda Bitlis Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri tüfekli hareketler gösterisi sundu. Tören geçişiyle sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı tören alanında okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik makamında tebrikleri kabul etti. Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Muş

Muş'ta Taşo Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı icra edildi. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Tören, Vali Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

