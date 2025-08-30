30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Coşku

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi. Kent protokolleri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar günün anlam ve önemini vurgulayan programlara katıldı.

Adana

Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Köşger, Tümgeneral Kalın ve Belediye Başkan Vekili Geçer, Adana Valiliği'nde tebrikleri kabul etti. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu; öğrencilerin şiirleri, halk oyunları gösterileriyle program devam etti ve geçit töreni ile sona erdi.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Mersin Kültür Merkezi'ndeki programda kent protokolü, milletvekilleri ve kurum yetkilileri katılımcıların bayramını tebrik etti.

Vali Atilla Toros, Tuğamiral Salim Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; öğrencilerin şiirleri ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı'nın "tüfekli hareketler" gösterisi ile Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan F-16 uçaklarının muharip uçak geçişi katılımcılardan büyük alkış aldı. Etkinlikler geçit töreniyle tamamlandı.

Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Program Antakya Şehitliği'nde devam etti; şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Masatlı ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Etkinlik kapsamında Vali Masatlı makamında protokol üyelerinden tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Vali Yılmaz törendeki konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın "istikbale ışık tutan bir meşale" olduğunu vurguladı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen programda jandarma özel harekat ekipleri gösteri yaptı; mehter takımı konseri, halk oyunları ekibi ve cimnastikçilerin gösterileri de beğeni topladı.

