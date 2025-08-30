30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Coşkulu Kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te düzenlenen tören, geçit ve gösterilerle coşkuyla kutlandı.

Sakarya

Sakarya'da tören Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Garnizon Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Latif Altun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı; öğrenci Taha Ege Güneş şiir okudu. Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi. Törene kent protokolü katıldı.

Bolu

Bolu'da tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla Anıt Parkta başladı ve Hükümet Meydanı'nda devam etti. Vali Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan halkı selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalar, öğrencilerin şiirleri, mehteran gösterisi ve halk oyunlarıyla program sürdü. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller Vali Aydın tarafından verildi. Tören, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin geçiş töreniyle sona erdi. Programa AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Bartın

Bartın'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı.

Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları sergiledi; müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi. Jandarma Komando Birliği gösterisinin ardından tören kortej geçişiyle sona erdi.

Düzce

Düzce'de tören Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Valilik önündeki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan protokolün ve vatandaşların bayramını kutladı.

Program kapsamında mehteran ve halk oyunları gösterileri sunuldu, komandoların gösterisi beğeni topladı. Törenin ardından geçiş töreni yapıldı. Programa AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Abdulvahap Bozkurt ve çok sayıda yetkili katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Deniz Yarbay Naciye Nihan Göktaş günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Program şiir dinletisi, mehter takımı ve halk oyunları ile devam etti; tören geçişiyle sona erdi. Törene çok sayıda protokol üyesi, üniversite ve sivil toplum temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük'te Valilik bahçesindeki törende Vali Mustafa Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Yavuz makamında tebrikleri kabul etti.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu; Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu. Şiirler okunup halk oyunları sergilendikten sonra Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde resmi geçit gerçekleştirildi. Törende milletvekilleri ve çok sayıda kurum temsilcisi yer aldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu makamında tebrikleri kabul ederek bayram kutlamalarında bulundu.

Belediye Kültür Merkezi önündeki geçit töreninde Vali Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem katılımcıları selamladı. Günün anlamına ilişkin konuşma ile halk oyunları ve geçit töreniyle program sona erdi. Törene milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri iştirak etti.

Genel olarak, tüm illerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları, mehter ve komandoların gösterileri ile törenler gerçekleştirilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi. Zonguldak'ta kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.