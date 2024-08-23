30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları Nedeniyle İstanbul'da Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Provaları için Trafik Düzenlemeleri

İstanbul'un merkezlerinden biri olan Vatan Caddesi'nde düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. İstanbul Valiliği'nden alınan bilgilere göre, etkinlik pazar günü gerçekleştirilecek.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Prova süresinde, pazar günü saat 06.00'dan itibaren bazı yolların kapatılması bekleniyor. Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) gidiş ve dönüşlerin durdurulacağı, ayrıca bulvara kuzey ve güney yönünden D-100 kara yolunun yanı sıra Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin Caddeleri'nden girişlere de izin verilmeyecektir.

Yola Çıkmadan Önce Dikkat!

Vatan Caddesi'ne girişin yasak olduğu diğer noktalarda ise Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı bulunmaktadır. Ayrıca, Hal Yolu’ndan gelen yollar ile Vatan Caddesi'ne açılan sokaklar da trafiğe kapatılacak. Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddeleri üzerinden de Vatan Caddesi'ne katılım sağlanamayacak.

Alternatif Güzergahlar

Sürücüler, kapatılan yollar nedeniyle alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 hal yolunu kullanabilecekler.