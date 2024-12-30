DOLAR
35,15 -0,09%
EURO
36,69 0,04%
ALTIN
2.956,17 0,01%
BITCOIN
3.286.587,92 0,32%

30 Aralık 2024 Gündem Özeti: Faaliyetler ve Önemli Toplantılar

Bugünün gündeminde hükümet yetkililerinin ziyaretleri ve ekonomik verilerin açıklanması öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 00:00
30 Aralık 2024 Gündem Özeti: Faaliyetler ve Önemli Toplantılar

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek. Ardından Aksaray'da Valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

  • Niğde: 12.30/13.00/13.30
  • Aksaray: 16.30/17.00/17.30

CHP Genel Başkan yardımcıları Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek.

  • Ankara: 11.00/12.00/13.30

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılacak.

  • İstanbul: 11.00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

  • Ankara: 10.00

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini ve 2024 yılına yönelik yoksulluk ile yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.

  • Ankara: 10.00

DÜNYA DİPLOMASİ

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

  • Şam/Halep

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler de izleniyor.

  • Gazze/Kudüs

SPOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka ve Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

  • Manisa: 18.00
  • Bursa: 20.30

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inin 9. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

  • Giresun: 19.00

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturulan her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılmayacaktır. Aboneler, sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya diğer kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
30 Aralık 2024 Gündem Özeti: Faaliyetler ve Önemli Toplantılar
2
Spil Dağı Milli Parkı'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
3
Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
4
Suriye Lideri Ahmed Şara: 'PKK/YPG'nin Üssü Olmasına İzin Vermeyeceğiz'
5
Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu
6
Kayseri'de Tabancayla Yaralanma Olayında Şüpheli Yakalandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak