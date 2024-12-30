30 Aralık 2024 Gündem Özeti: Faaliyetler ve Önemli Toplantılar

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek. Ardından Aksaray'da Valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Niğde: 12.30/13.00/13.30

Aksaray: 16.30/17.00/17.30

CHP Genel Başkan yardımcıları Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek.

Ankara: 11.00/12.00/13.30

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılacak.

İstanbul: 11.00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

Ankara: 10.00

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini ve 2024 yılına yönelik yoksulluk ile yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.

Ankara: 10.00

DÜNYA DİPLOMASİ

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Şam/Halep

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler de izleniyor.

Gazze/Kudüs

SPOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka ve Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

Manisa: 18.00

Bursa: 20.30

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inin 9. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

Giresun: 19.00

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturulan her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılmayacaktır. Aboneler, sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya diğer kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanabilir.