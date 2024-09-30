30 Eylül 2024 Gündem Özeti

Gündem Özeti - 30 Eylül 2024

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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü etkinlikler çerçevesinde çeşitli programlara katılacak.

10:00 - Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'na katılım.

11:00 - Sinan Ateş'in öldürülmesine dair davayı takip edecek.

16:00 - Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. 17:00 - Klingbeil ile parti genel merkezinde görüşme gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , 08:30'da "Balkan Rekabet Platformu" programına katılacak.

, 08:30'da "Balkan Rekabet Platformu" programına katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 10:00'da ağustos ayına ait hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına dair Muhtemel Eğitim Süresi Bülteni'ni açıklayacak.

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına dair gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor

20:00 - Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Bellona Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

ile arasında oynanacak. 20:00 - Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmaları Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor-Şanlıurfaspor ile sona erecek.

ve ile sona erecek. 18:00 - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası, DEPSAŞ Enerji ile Spor Toto arasındaki mücadele ile tamamlanacak.

Hukuki Not

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