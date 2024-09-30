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30 Eylül 2024 Gündem Özeti

CHP Lideri Özgür Özel'in çeşitli etkinlikleri ve güncel ekonomik verilerle ilgili gelişmeler.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 00:00
30 Eylül 2024 Gündem Özeti

Gündem Özeti - 30 Eylül 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü etkinlikler çerçevesinde çeşitli programlara katılacak.

  • 10:00 - Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'na katılım.
  • 11:00 - Sinan Ateş'in öldürülmesine dair davayı takip edecek.
  • 16:00 - Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.
  • 17:00 - Klingbeil ile parti genel merkezinde görüşme gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Finans

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 08:30'da "Balkan Rekabet Platformu" programına katılacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, 10:00'da ağustos ayına ait hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına dair Muhtemel Eğitim Süresi Bülteni'ni açıklayacak.

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına dair gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor

  • 20:00 - Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Bellona Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
  • 20:00 - Trendyol 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmaları Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor-Şanlıurfaspor ile sona erecek.
  • 18:00 - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası, DEPSAŞ Enerji ile Spor Toto arasındaki mücadele ile tamamlanacak.

Hukuki Not

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