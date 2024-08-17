30. Saraybosna Film Festivali Başladı

30. Saraybosna Film Festivali "Nakon Ljeta" ile Kapılarını Açtı

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, bu yıl 30. Saraybosna Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'ndaki görkemli bir açılış töreniyle başladı. Etkinliğe, sinema dünyasının önde gelen isimleri katılarak kırmızı halı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yıldızlar Geçidi

Balkan sinemasının en büyük buluşmalarından biri olarak kabul edilen festivalde, dünya çapında birçok sinemasever toplandı. Açılışta, duruma dikkat çekmek üzere bazı katılımcılar Filistin'e destek vermek amacıyla kefiye taktılar. Açılışta Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic'in Nakon Ljeta adlı filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Ödüller ve Öne Çıkan İsimler

Festival kapsamında, "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü'ne Meg Ryan, Elia Suleiman, John Turturro ve Alexander Payne gibi isimler layık görüldü. Etkinlik, Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve Tuzla şehirlerinde de gösterimler ve etkinliklerle devam edecek.

TRT İşbirliği ile Tamamlanan Filmler

Bu yıl festivalde 8 TRT ortak yapımı film gösterilecek. Kısa film kategorisinde Recep Çavdar'ın TRT ortak yapımı Zemberek filmi yer alırken, Kamboçyalı yönetmen Rithy Panh’ın Pol Pot ile Randevu TRT destekli bir proje olarak "Geçmişle Yüzleşmek" bölümünde izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Elia Suleiman'ın Burası Cennet Olmalı adlı filmi de festivalin "Saygı Duruşu" bölümünde gösterilecek.

Ödül Töreni ve Tarih

Festival, 23 Ağustos akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Ünlü isimlerin katılımıyla devam eden bu anlamlı etkinlik, 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve savaş sonrası Bosna-Hersek'in kültürel yeniden doğuşuna katkıda bulunuyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) başladı.