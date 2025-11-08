30 Ülkeden İş Kadını Kocaeli'de Buluştu — Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması

Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması Kocaeli’de başladı

Kocaeli’de düzenlenen Türkiye&Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması, 30 ülkeden çok sayıda iş kadını ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile KOİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, kadın girişimcilerin uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmayı ve ticarette kadın liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açılış ve Başkan Büyükakın’ın mesajı

Etkinlik, 6. KOİDER Bazaar çatısı altında Kartepe Dedeman Otel’de başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılış konuşmasında kadınların ekonomik hayata katılımının hem toplumsal hem de stratejik bir kalkınma hedefi olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumun yarısı kadın. Yarısının üretime katılmadığı bir yerde toplam verimlilikten söz edemeyiz".

Büyükakın, kadınların estetik, etik ve barışçıl değerlere yatkınlığının sürdürülebilir bir ekonomik modelin inşasında önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, "Bu buluşmaları, kadınların önünü açmak ve üretimde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak için yapıyoruz. Kadının iş dünyasındaki varlığı, bir ülkenin varoluş mücadelesidir" dedi.

Coğrafi potansiyel ve bölgesel vizyon

Başkan Büyükakın, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek bölgesel iş birliklerinin önemini şu sözlerle anlattı: "Ortadoğu ülkelerinin toplam nüfusu 485 milyon, Türk Cumhuriyetleri’nin ise 165 milyon. Yani toplamda 650 milyonluk bir pazar söz konusu. Bu bölge Avrupa Birliği’nden daha geniş bir yüz ölçüme sahip. Türkiye, bu potansiyelle birlikte ekonomik çekim merkezi haline gelebilir. Coğrafya kader değildir. Bin yıl önce Avrupa vebayla mücadele ederken Ortadoğu’da büyük bir refah yaşanıyordu. Bu topraklar bir zamanlar dünyanın merkeziydi, yine olabilir".

Katılımcılar, sektörler ve hedefler

Etkinlikte Katar, Kuveyt, BAE, Umman, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeden binlerce iş kadını, devlet yetkilisi ve sektör temsilcisi yer aldı. Toplantıda dijitalleşme, inovasyon, enerji, turizm, sağlık ve gıda gibi alanlarda iş birlikleri ve ihracat fırsatları ele alındı.

KOİDER Bazaar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kadın girişimcilerin uluslararası pazarlarda daha görünür olmasını sağlamayı ve ticaretin kadın eliyle güçlenmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

