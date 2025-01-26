30 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu: Filistinli Muhammed Arakan Esir Takası ile Serbest Bırakıldı

Filistinli Muhammed Arakan, İsrail hapishanelerinde 30 yıl tutuklu kaldıktan sonra, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan esir takası ve ateşkes anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuştu.

El-Halil kentinde 1959 yılında doğan Arakan, genç yaşlarda Fetih hareketine katıldı. 24 Şubat 1995’te tutuklandığında, en büyüğü 12, en küçüğü 6 yaşında olan dört çocuğu vardı. Geçirdiği yıllar boyunca, büyük kızının anne olduğunu ve ilk torununun dünyaya geldiğini esaret altında öğrendi.

İsrail mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Arakan, son günlerini İsrail'in güneyindeki bir hapishanede zor şartlar altında geçirdi. Filistin Esir Araştırmaları Merkezine göre, Arakan, en uzun süre tutuklu kalanlardan biri olarak kayıtlara geçti. Merkez, Arakan'ın 24 Şubat 1995'ten bu yana tutuklu olduğunu ve işgal güçlerinin onu Fetih hareketine bağlı bir askeri gruba üye olmakla suçladığını belirtti.

Daha önce iki kez ömür boyu hapis cezası alan Arakan, karaciğer hastalığına rağmen hapishanede yalnızca ağrı kesiciyle tedavi ediliyordu ve sağlık durumu kritik seviyedeydi.

Filistinli insan hakları örgütlerinin verilerine göre, 2024 yılı sonunda İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısı 10 bin 400’e ulaştı ve bunların 600'ü ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış durumda. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren Hamas ile İsrail arasındaki son ateşkes ve esir takası anlaşması, esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 3 İsrailli kadın esirin Kızılhaç ekibine teslim edilmesi ve İsrail'in hapishanelerinden 90 Filistinliyi salıvermesi ile başlamıştı.

İkinci turda ise 4 İsrailli kadın askerin karşılığında 200 Filistinli, 25 Ocak’ta serbest bırakılmıştır. Bu Filistinlilerden 114'ü Batı Şeria'nın Ramallah kentine, 16'sı Gazze Şeridi'ne, 70 esir ise Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır’a gönderildi.