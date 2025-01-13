300 Kuzey Koreli Asker Ukrayna'da Hayatını Kaybetti

Güney Kore İstihbaratı, Ukrayna'da Ruslar için savaşan 300 Kuzey Koreli askerin öldüğünü ve 2,700'ünün yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:00
300 Kuzey Koreli Asker Ukrayna'da Hayatını Kaybetti

Güney Kore İstihbaratından Şok Rapor

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta, cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü ve yaklaşık 2,700'ünün yaralandığını bildirdi.

Kuzey Koreli Askerlerin Zayiat Nedenleri

Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisi'nin güncel bilgilerini meclisteki basına kapalı istihbarat komitesinde paylaştığını belirtti. Üzerinde yapılacak incelemelerle, Kuzey Kore'nin yüksek zayiatının sebeplerinin, askerlerin modern savaş yöntemlerine dair bilgi eksiklikleri olarak belirlendiği ifade edildi.

Kuzey Koreli Askerlerden Şok İtiraf

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde ordusuna esir düşen iki Kuzey Koreli askerin ifadeleri alınırken çekilen görüntüleri paylaştı. Askerlerden biri, "Ukrayna'da kalmak istiyorum" yanıtını vererek evine dönmek istemediğini belirtti. Ayrıca, komutanlarının kendilerine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya gideceklerini" söylediğini de ifade etti.

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