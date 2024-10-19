31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Malatya’da yaşanan 5.9’luk depremin akabinde Sivas'ta sırasıyla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde yaşana depremler tüm ülkeye korku saldı. Özellikle de Kahramanmaraş depremi akabinde diken üstünde oturan halk, an an deprem gerçeği ile alakalı açıklamalara dikkat kesildi. AFAD'ın güncellediği deprem haritasına göre, ülkemizde birinci derece risk taşıyan il sayısı 31'e ulaştı. Peki, bu iller hangileri ve alınması gereken önlemler neler?

Deprem Riski Yüksek Olan İller

Güncellenen listeye göre, Türkiye’de birinci derecede riskli kabul edilen iller arasında Ege Bölgesi'nden başlayarak Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar uzanan iller yer alıyor. İşte, deprem riski en yüksek olan iller:

• Ege Bölgesi: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak

• Marmara Bölgesi: Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli

• İç Anadolu ve Karadeniz: Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan

• Doğu Anadolu: Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt

Bu adı geçen illerde yaşayan vatandaşlara karşın yapılan uyarılarda sismik aktivitelerde artışlar gözlemlendiği ifade edilirken, bu sayede vatandaşlar da hazırlıklı olmaya yönlendirildi.

İkinci Derece Risk Altındaki İller

Daha az risk taşıyan ancak hâlâ dikkat edilmesi gereken ikinci derecede riskli iller arasında şunlar bulunuyor:

• Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. Bölge)

• Maraş ve Van gibi illerin yanı sıra birçok karasal merkez de bu listeye dâhil.

• Diğer İller: Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya ve Çorum.

Bu illerde de olası sarsıntılara karşı önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiş bulunuyor.

Uzmanlardan Deprem Uyarıları devam Ediyor

Deprem, önceden tahmin edilemeyen doğal bir afet olarak biliniyor. Ne zaman olacağı belirsiz olan depremlere karşı ise sürekli hazır olunması gerekliliği bulunuyor. Doğal afete karşı hazırlıklı olmak için yapılması gerekenler hakkında , ailelerin yangın çıkışı, güvenli alan belirleme ve acil durum çantası hazırlama gibi konularda bilgili olması konusunda uzmanlar uyarılarını sürdürüyor.

Uzmanlar, deprem anında yapılması gerekenler konusunda şu önerilerde bulunuyor:

• Sakin kalmak: Panik yapmak yerine sakin kalmaya çalışmak önemlidir.

• Güvenli bir yere sığınmak: Masa altı, kapı eşiği gibi sağlam bir yer bulmak ve orada korunaklı bir pozisyon almak gerekir.

• Eşyalardan uzak durmak: Düşebilecek eşyalardan uzak durmak ve başınızı korumanız gerekmektedir.

• Binayı terk etmek: Sarsıntı durduktan sonra güvenli bir şekilde binayı terk etmek önemlidir.