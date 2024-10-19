DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.316.743,51 0,39%

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:54
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Malatya’da yaşanan 5.9’luk depremin akabinde Sivas'ta sırasıyla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde yaşana depremler tüm ülkeye korku saldı. Özellikle de Kahramanmaraş depremi akabinde diken üstünde oturan halk, an an deprem gerçeği ile alakalı açıklamalara dikkat kesildi. AFAD'ın güncellediği deprem haritasına göre, ülkemizde birinci derece risk taşıyan il sayısı 31'e ulaştı. Peki, bu iller hangileri ve alınması gereken önlemler neler?  

Deprem Riski Yüksek Olan İller 

Güncellenen listeye göre, Türkiye’de birinci derecede riskli kabul edilen iller arasında Ege Bölgesi'nden başlayarak Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar uzanan iller yer alıyor. İşte, deprem riski en yüksek olan iller: 

Ege Bölgesi: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak 

Marmara Bölgesi: Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli 

İç Anadolu ve Karadeniz: Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan 

Doğu Anadolu: Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt 

Bu adı geçen illerde yaşayan vatandaşlara karşın yapılan uyarılarda  sismik aktivitelerde artışlar gözlemlendiği ifade edilirken, bu sayede vatandaşlar da hazırlıklı olmaya yönlendirildi. 

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

İkinci Derece Risk Altındaki İller 

Daha az risk taşıyan ancak hâlâ dikkat edilmesi gereken ikinci derecede riskli iller arasında şunlar bulunuyor: 

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. Bölge) 

Maraş ve Van gibi illerin yanı sıra birçok karasal merkez de bu listeye dâhil. 

Diğer İller: Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya ve Çorum. 

Bu illerde de olası sarsıntılara karşı önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiş bulunuyor.  

Uzmanlardan Deprem Uyarıları devam Ediyor 

Deprem, önceden tahmin edilemeyen doğal bir afet olarak biliniyor. Ne zaman olacağı belirsiz olan depremlere karşı ise sürekli hazır olunması gerekliliği bulunuyor. Doğal afete karşı hazırlıklı olmak için yapılması gerekenler hakkında , ailelerin yangın çıkışı, güvenli alan belirleme ve acil durum çantası hazırlama gibi konularda bilgili olması konusunda uzmanlar uyarılarını sürdürüyor.  

Uzmanlar, deprem anında yapılması gerekenler konusunda şu önerilerde bulunuyor: 

Sakin kalmak: Panik yapmak yerine sakin kalmaya çalışmak önemlidir. 

Güvenli bir yere sığınmak: Masa altı, kapı eşiği gibi sağlam bir yer bulmak ve orada korunaklı bir pozisyon almak gerekir. 

Eşyalardan uzak durmak: Düşebilecek eşyalardan uzak durmak ve başınızı korumanız gerekmektedir. 

Binayı terk etmek: Sarsıntı durduktan sonra güvenli bir şekilde binayı terk etmek önemlidir. 

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
2
Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Çorum'da Mantar Toplarken Uçurumdan Düşen Kişi Yaralandı
4
Melenchon: Macron, İsrail Hakkında Gömlek Değiştiriyor
5
Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aile Forumunda Aile Yapısının Korunmasına Vurgu Yaptı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’