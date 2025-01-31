31 Ocak 2025: Sağlık ve Ekonomi Gündemi, Spor Müsabakaları ve Dünya Gelişmeleri

Yasa ve Yönetim Gündemi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir Valiliği ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Ayrıca, Sağlık Yöneticileri Toplantısına katılacak ve AMATEM açılışını gerçekleştirecek. Kütahya'da da benzer ziyaretler yaparak Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi'nin açılışını yapması bekleniyor.

(Eskişehir/08.30-13.30/Kütahya/14.30-20.30)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Pazarkule Bağlantı Yolu Açılış Töreni’ne katılacak ve Valiliği ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı’na iştirak edecek. Ayrıca, AK Parti Edirne 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi’ne katılım sağlayacak ve Uzunköprü restorasyon projesini yerinde inceleyecek.

(Edirne/11.00/12.00/15.00/16.45)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyurması bekleniyor.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı itibarıyla Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyeleri hakkında verileri açıklayacak.

(Ankara/14.30)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası sürecinde yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

Suriye'de Baas rejiminin ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler gözlemleniyor.

(Şam/Halep)

Spor Müsabakaları

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında; Eyüpspor-Net Global Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçları sahne alacak.

(İstanbul/Konya/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftası; Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00)

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında; Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırlayacakken, Anadolu Efes Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

(İstanbul/20.30/Pire/22.15)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve BOTAŞ-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/18.30)

Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, Zeytinburnu Buz Adası'nda Türkiye'nin Yeni Zelanda ile karşılaşması ile devam edecek.

(İstanbul/20.00)

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