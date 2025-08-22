DOLAR
31. Saraybosna Film Festivali: 'Saraybosna'nın Kalbi' Ödülleri Sahiplerini Buldu

31. Saraybosna Film Festivali'nde uzun metraj, kısa film, belgesel ve öğrenci kategorilerinde ödüller dağıtıldı; Sorrentino, Dafoe, Skarsgård ve Winstone onur ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:47
31. Saraybosna Film Festivali: 'Saraybosna'nın Kalbi' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bosna Hersek'te 31. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) ödül kazanan eserleri açıkladı. Saraybosna'nın Kalbi ödülleri, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında, kırmızı halı geçişinin ardından düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Festival ve yarışma

15 Ağustos'ta başlayan festivalde uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde toplam 50 film yarıştı. Bu yıl festival programında 65 ülkeden 200'den fazla film sinemaseverlerle buluştu.

Ödüller

En İyi Uzun Metrajlı Film: Stefan Dordevic - Vjetre, Pricaj sa Mnom (Rüzgar, Benimle Konuş)

En İyi Yönetmen: Ivana Mladenovic - Sorella di Clausura

En İyi Erkek Oyuncu: Andrija Kuzmanovic - Yugo Florida

En İyi Kadın Oyuncu: Sarah al Saleh, Aline Juhart, Mina Milovanovic ve Mia Skrbinac - Fantazija (ödül paylaşıldı)

En İyi Belgesel: Ivette Löcker - Unsere Zeıt Wırd Kommen

En İyi Kısa Belgesel: Mariam Bakacho Khatchvani - Kacebis Mitsa

En İyi Kısa Film: Natalia Mirzoyan - Lumi Saadab Meid

En İyi Öğrenci Filmi: Adem Tutic - Tarık

Onur Ödülleri ve festivalin önemi

Festivalin en prestijli ödülü Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü bu yıl İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, Amerikalı oyuncu Willem Dafoe, İsveçli aktör Stellan Skarsgard ve İngiliz oyuncu Ray Winstone'a verildi.

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılan ve 31 yıldır süren SFF, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı. Ödül tarihinde 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen, 2023'te Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan gibi isimler yer aldı.

Festival, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a dek çok sayıda uluslararası yıldızı ağırlarken, Türk yapımları da festivalde önemli başarılar elde etti.

