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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Açık Hava Sineması Keyfi

Adana'da 31. Altın Koza Film Festivali'nde 'Mutlu Aile Defteri' filmi açık havada izleyicilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:43
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Açık Hava Sineması Keyfi

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başladı

Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sinemaseverlere unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde, Mutlu Aile Defteri adlı komedi ve dram türündeki film, Atatürk Parkı'nda kurulan açık hava sinemasında gösterime girdi.

İzleyicilerin Yoğun İlgi Gösterdiği Etkinlik

İzleyiciler, görevlilerin sıcak karşılamasıyla sinemanın keyfini çıkardılar. Sandalyelerde yer bulamayan bazı izleyiciler ise çimlere oturarak filmi izlemeyi tercih etti. Film izleme deneyimleri sırasında, görevliler tarafından onlara gazoz ve mısır ikram edildi.

Festival Hakkında Bilgi

29 Eylül'de sona erecek olan bu yılki Altın Koza Film Festivali'nde, katılımcılar toplam 130 filmi izleme fırsatı bulacaklar. Sinema tutkunları, bu etkinliği kaçırmamak için heyecanla bekliyor.

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