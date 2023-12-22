32 ilde DAEŞ operasyonu: 304 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında 304 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Terörle mücadele ekiplerinin 32 ilde yürüttüğü 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile DAEŞ terör örgüt üyesi 304 kişi göz altına alındı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımında 32 il üzerinde yapılan operasyonda en fazla şüpheli sayısı 86 gözaltı ile İstanbul'da gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Tüm iller toplamında ise 304 şüpheli polis ekipleri tarafından göz altına alındı.



