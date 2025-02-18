32. İstanbul Caz Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Sahipleri Belli Oldu

32. İstanbul Caz Festivali'nin Ödül Sahipleri Açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 32. İstanbul Caz Festivali, 1-18 Temmuz tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın sponsorluğundaki festivalde, Türkiye'de caz müziğinin gelişimine önemli katkılarda bulunan müzisyen Yalçın Ateş ile radyo ve televizyon dünyasında iz bırakan yapımcı ve sunucu İzzet Öz "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ile onurlandırıldı.

Ödüller, festivalin açılış programında, 1 Temmuz tarihinde sanatçılara takdim edilecek.