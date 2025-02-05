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34 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Muhammed Filne'nin İşkence İtirafları

İsrail hapishanesinde 34 yıl kalan Muhammed Filne, yaşadığı işkenceyi ve insan hakları ihlallerini anlattı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:55
34 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Muhammed Filne'nin İşkence İtirafları

İşkence ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail hapishanesinde 34 yıl geçiren Filistinli Muhammed Filne, yaşadıkları işkenceleri gözler önüne serdi. Filne, "7 Ekim'den sonra kasıtlı olarak odaları tahrip ettiler, elbiselerimize sıvı yağ döktüler. Sürekli darp gördük..." ifadelerini kullandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan 110 Filistinliden biri olan Filne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklu Filistinlilerin maruz kaldığı insan hakları ihlallerini aktardı. Ramallah'taki Safa kasabasından Gazze Şeridi'ne sürgün edildiğini belirten Filne, hapishanedeki kötü koşullara vurgu yaptı.

İşkence ve Aşağılama

Filne, cezaya çarptırılan Filistinli esirlerle İsrailli esirler arasındaki muamele farkını ifade ederek, "İsrailliler temiz kıyafetler içinde ve hediyelerle salıverilirken, bizim durumumuz oldukça aşağılayıcıydı," dedi. Üçüncü esir takası sırasında yaşadığı işkenceleri detaylandıran Filne, "İsrail askerleri, el ve ayaklarımızı kelepçeledi, gözlerimizi bağladı, yerlerde sürükledi. Kafamızı duvarlara vurdular. Ardından alaycı bir şekilde, 'Siz kör müsünüz?' diyerek bizimle dalga geçtiler," şeklinde konuştu.

İşkencenin Perde Arkası

Serbest kalma günü yaşananları aktaran Filne, "Salıverileceğimiz gecenin üç saatinde ağır darbe aldık. İsrailli bir kadın askerin, 'Bunlar buradan sağ çıktı, ölmeleri gerekirdi' demesi, şartların ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor," dedi. Otobüs yolculuğunun da oldukça zorlu geçtiğini vurguladı. Filne, "Neredeyse boğulma tehdidi yaşadık," ifadelerini kullandı.

7 Ekim Sonrası Yaşananlar

Filne, 7 Ekim sonrası yaşananları aktararak, "O tarihten sonra kasıtlı olarak odaları tahrip ettiler, göz yaşartıcı gaz sıktılar. Darbedildikten sonra yaralanan bir arkadaşımın tedavisine izin vermediler," diyerek bunun bir korku atmosferini pekiştirdiğini belirtti.

Kilo Kaybı ve İnsani Kriz

Filne, cezaevinde yeterli beslenmeye ulaşamadıklarını, bu nedenle 35 kilo kaybı yaşadığını belirtti. "Üç öğünde yediğimiz yemek, 2 yaşında bir çocuk için bile yetersizdi. Salıverildikten sonra ailemle görüntülü görüşme yaptığımda, kendimi tanıyamadım. Çünkü cezaevinde ayna bulmamız yasaktı," diyerek insani trajedinin boyutlarına dikkat çekti.

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