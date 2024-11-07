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35. Ankara Film Festivali Görkemli Açılışla Başladı

Ankara Film Festivali, bir hafta boyunca sinemaseverlere unutulmaz anlar sunacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:07
35. Ankara Film Festivali Görkemli Açılışla Başladı

35. Ankara Film Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'un destekleriyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 35. Ankara Film Festivali, açılış töreni ile kapılarını araladı.

Açılış Töreni ve Onur Ödülleri

Festivalin açılış töreni, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu üstlenen Nefise Karatay, bu yılki Onur Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. Aziz Nesin Emek Ödülü, tanınmış oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen'e verilirken, Sanat Çınarı Ödülü flüt virtüözü Şefika Kutluer'e takdim edildi.

Kitle İletişim Ödülü, prodüktör Kurtuluş Özyazıcı'ya sunuldu. Ayrıca, festivalde bu yıl üçüncüsü verilecek Vakıf Özel Ödülü, kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş'e verildi.

Festival Programı

7-15 Kasım tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 10 film, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 12 film yarışacak. Ayrıca, Fransa'dan Hindistan'a, İtalya'dan Litvanya'ya kadar geniş bir yelpazede dünya sinemasının en yeni ve klasikleşmiş örnekleri Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak.

Kapanış ve Ödül Töreni

Festivalin kapanış ve ödül töreni 15 Kasım'da tekrar Nefise Karatay'ın sunumuyla düzenlenecek. Tören, saat 19.00'da kırmızı halı ile başlayacak ve 19.30'dan itibaren ödüllerin sunumuna geçilecek. Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması'nın kazananları bu gecede ilan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 35. Ankara Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 35. Ankara Film Festivali başladı.

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