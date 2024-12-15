35. Kartaca Film Festivali Tunus'ta Başladı

Tunus'ta, 35. Kartaca Film Festivali, başkentte konuklarını ağırlamaya başladı. Festival, vefat eden Tunuslu oyuncu Fethi Haddavi için düzenlenen saygı duruşuyla açıldı.

Festivalin Açılış Töreni

Festivalin sunucusu olan Tunuslu oyuncu Suheyr Bin Omar, "Tunus sanatının ikonu Haddavi'yi birkaç saat önce son yolculuğuna uğurladıklarını" belirtti. Bin Omar, "Büyük sanatçı Haddavi'nin acısını ve gururunu hatırlamadan edemiyoruz. O, sinemayı ve tiyatroyu yaratıcılık ve mükemmellik için bir alan haline getiren olağanüstü bir kişilikti. Tunus'un kimliğini ve sorunlarını dünyaya yansıtan samimi bir sesti," ifadelerini kullandı.

Festival Programı

Törende, Tunuslu müzisyen Fadi Bin Osman ve senfoni orkestrası performans sergileyerek etkinliği taçlandırdı. 35. Kartaca Film Festivali, 21 Aralık tarihine kadar devam edecek ve bu süre zarfında 21 ülkeden 217 film gösterilecek.

Tunus Kültür Bakanlığı, 12 Aralık tarihinde Tunuslu sanatçı Fethi Haddavi'nin 63 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.