35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı Antalya'da Başlıyor

35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (ANFAŞ Hotel Equipment), sektörden önemli paydaşları 7 Ocak'ta Antalya'da bir araya getirecek. Fuar, Hakan Arslan liderliğinde düzenlenerek, önemli ticaret fırsatları sunmayı hedefliyor.

Fuar Direktörü Hakan Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi öngördüklerini ifade etti. Fuarda otel, restoran ve kafeteryalara ürün, mal ve hizmet sağlayan katılımcılar yer alacak.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

7-10 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan bu önemli etkinlik, yaklaşık 40.000 metrekare alanda gerçekleştirilecek. Arslan, yaklaşık 20 ülkeden ziyaretçi beklediklerini ve önceki yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın yoğun olacağını ifade etti.

"Geçen yıl fuarımızda 15.000'in üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu yıl sayı 20.000'i geçebilir" diyen Arslan, fuar süresince çeşitli etkinlikler, paneller ve söyleşilerin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Otel Tasarımlarında Yenilikçi Yaklaşımlar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Güner Onaran, fuarda "Hotel Desing Show" programı kapsamında 10 farklı mimarlık ofisinin inovatif otel odası tasarımlarını sunacaklarını belirtti. Onaran, "Gelecek" teması ile hazırlanmış odaların sergileneceğini ve ziyaretçilerin bu odaları deneyimleme fırsatı bulacağını vurguladı.

İspanya, Tunus ve İtalya'dan içmimarlarla birlikte, yerli ve yabancı birçok iç mimarın katılacağı konferans ve söyleşilerin yanı sıra otel olimpiyatları gibi etkinliklerin de yer alacağı fuar, sektördeki en son trendlerin ve tasarım anlayışlarının sergileneceği bir platform olacak.

Fuarın tüm katılımcıları ve ziyaretçileri için ilham verici geçmesi bekleniyor.