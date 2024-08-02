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35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde Dokuma Ritüeli

Şile Belediyesi, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali kapsamında dokuma ritüeli düzenledi. Etkinlikte katılımcılar bu tasarım sürecini deneyimlediler.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:34
35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde Dokuma Ritüeli

35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ne Yoğun İlgi

Şile Belediyesi tarafından organize edilen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Festival kapsamında gerçekleştirilen Şile bezi dokuma ritüeli, tarihi Kumbaba Otel'de yapıldı.

Dokuma Sürecine Yakından Tanıklık

Festivalde, katılımcılar Şile bezinin dokuma yolculuğunu yakından izleme fırsatı buldular. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da yer aldığı etkinlikte, ön hazırlıklardan başlayarak, yöresel motiflerle bezeli bezlerin nasıl yapıldığını keşfettiler.

Ritüelin Aşamaları

Etkinlik, su ve pamuk çileleri ile hazırlık aşamasıyla başladı. İpliklerin un çorbasında kaynatılarak güçlendirilmesi ardından, haşıllama ve tahar aşamaları ile devam etti. Katılımcılar, ipliklerin tezgahta nasıl hazırlandığını gözlemlediler ve Şileli kadınların el işçiliğiyle yaratılan bezlerin kıymetli bir ürüne dönüşüm sürecini öğrendiler.

Etkinlik Programı ve Son Tarih

Festival, konserler, söyleşiler, atölye çalışmaları, tiyatro oyunları ve defileler gibi zengin içeriklerle dolu. 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 11 Ağustos’ta sona erecek.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"...

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte, katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

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