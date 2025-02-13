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350 Yahudi Din Adamından Trump'a Tepki: Gazze Planı Etnik Temizliktir

ABD'de 350 Yahudi din adamı, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik planına karşı NYT'de ilan verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:10
350 Yahudi Din Adamından Trump'a Tepki: Gazze Planı Etnik Temizliktir

350 Yahudi Din Adamından Trump'a Sert Tepki

ABD’de 350 Yahudi din adamı, New York Times (NYT) gazetesine verdikleri tam sayfa ilanla, Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilere yönelik planına karşı çıktılar.

İlanın Mesajı: Etnik Temizlik Hayır!

İlanda, "Trump, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması çağrısında bulundu. Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" ifadesi kullanıldı. Bu mesajyla, Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik güçlü bir eleştiri yapıldı.

Trump'ın Açıklamaları ve Gazze'nin Durumu

4 Şubat’ta, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı bilgisini vermişti. Bu açıklamaların ardından, Gazze'nin durumunun yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yönlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Başkan Trump, ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etti. Bu durum, Yahudi din adamlarının ve aktivistlerin büyük tepkisini çekti.

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