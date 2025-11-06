36 Şehit Yakını 'Kahramanların İzinde Anadolu' ile Çanakkale'ye Uğurlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü himayesinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kahramanların İzinde Anadolu" projesi kapsamında 36 şehit yakını aile, dualarla Çanakkale'ye uğurlandı.

Tören ve program detayları

Tören, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Programla, katılımcıların vatan sevgisini, fedakârlığı ve kahramanlığı tarihimizin destansı sayfalarında yerinde hissetmeleri amaçlanıyor.

Ziyaret kapsamında aileler; Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir ve Şehitler Abidesi gibi tarihi mekânları ziyaret edecek. Yolculuk boyunca gerçekleştirilecek manevi sohbetler, anma törenleri ve tarihî geziler, milli bilinci ve vatan sevgisini daha da pekiştirecek.

Yetkililerin mesajları

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, törende yaptığı konuşmada şehit yakınlarına hitap ederek şunları söyledi: "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan 36 kıymetli ailemizi, tarihimizin en anlamlı topraklarına uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Kahramanların İzinde Anadolu projesiyle hem şehitlerimizin hatırasını yaşatıyor hem de milli ruhumuzu, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Çanakkale, sadece bir coğrafya değil; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sembolüdür. Bu yolculuğun, gönüllerdeki vatan sevgisini daha da derinleştireceğine inanıyorum."

Aykut konuşmasının sonunda projeye destek veren kurumlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehit Yakını ve Gazilere yönelik vizyonu doğrultusunda Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz bu manevi yolculuğun hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a, Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Özel Palandöken Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Güzide Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ve Esadaş Turizm A.Ş.’ye teşekkür eder; kahramanlarımızın emanetleri olan şehit ailelerimize huzurlu ve anlamlı bir ziyaret dilerim."

Uğurlama ve dönüş

Tören sonunda programa destek veren firmaların temsilcilerine, İl Müdürü Hasan Aykut tarafından plaket takdim edildi. Aykut ve kurum personeli, şehit ailelerini dualarla ve alkışlarla Çanakkale’ye uğurladı. Kafile, 10 Kasım Pazar günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Çanakkale’deki programlarını tamamlayarak Erzurum’a dönecek.

