36 Yıllık Asker Arkadaşları Düzce'de Kanser Hastası Dostlarına Destek İçin Buluştu

Batmanlı 36 yıllık asker arkadaşları, prostat kanseri tedavisi gören Halil Düzen’e moral vermek için Düzce’nin Gölyaka ilçesinde toplandı; geleneksel buluşma 2012’den beri sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:47
Batman'da 36 yıl önce vatani görevini yapan arkadaş grubu, kanserle mücadele eden dostları Halil Düzen için Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir araya geldi.

Buluşmanın amacı ve geçmişi

Grup, Batman Jandarma Komando 1. Alay Komutanlığı'nda askerlik yaptığı dönemin ardından 2012 yılından itibaren buluşma programlarını geleneksel hale getirdi. Bu yıl program, prostat kanserine yakalandığını öğrendikleri arkadaşları Halil Düzen'e moral vermek için Düzce'de düzenlendi.

Toplantı detayları

Arkadaşlar, Efteni Gölü'nü kuşbakışı gören Toptepe mevkisindeki bir restoranın bahçesinde toplandı. Burada sembolik içtima alanı oluşturarak tekmil veren grup, daha sonra eşleri ve çocuklarıyla restorana geçerek askerlik anılarını tazeledi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri şehirlerinin meşhur yiyeceklerini birbirlerine ikram etti.

Katılımcıların mesajları

Halil Düzen, organizasyonun 2012'den sonra geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bu sene Çanakkale'de toplanacaktık. Her şeyi de hazırlamıştık ama benim rahatsızlığımdan dolayı arkadaşlar son 1 hafta kala değişikliğe gitti. Sağ olsunlar 'Bu sene biz Çanakkale'ye gitmiyoruz, Halil'i görmeye gideceğiz' dediler. Yaklaşık 1 aydır yatıyordum, onların sayesinde bugün ayağa kalktım. Hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ederim." dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden katılan Bülent Tanoğlu, "Halil kardeşimize moral vermek, yanında olduğumuzu hissettirmek için bugün buradayız. Eşlerimiz, çocuklarımızla hepimiz bugün tekrar kaynaştık, kenetlendik." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Ramazan Erge ise, "Bu yıl bu programların 14'üncüsünü kutluyoruz. Artık bu etkinlik bizim için bayramdır. Askerde kader birliği yapmış arkadaşlarız. Askerlik görevinden sonra da birbirimizi bırakmadık. Birliğimiz daim olsun istedik. Çoluk çocuk eşlerimizle birlikte geldik." diye konuştu.

