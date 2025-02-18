39. Genç Günler Festivali Başvuruları Başladı: İBB Şehir Tiyatroları'nda Heyecan

39. Genç Günler Festivali Başvuruları Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bu yıl 39. kez düzenleyeceği "Genç Günler Festivali" ile genç yetenekleri sahneye davet ediyor. Festival, 9-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Genç Sanatçılar için Fırsat

İBB Şehir Tiyatrolarının yaptığı açıklamaya göre, festivalin amacı, sahnelerini genç kuşağın sanatçılarına ve sanatçı adaylarına açmak. Başvurular, üniversitelerin konservatuvar ve tiyatro bölümleri ile üniversite kulüp ve tiyatro topluluklarından gelen projelere açıktır. Seçilen projeler, 10 gün boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Başvuru Süreci

Festival için başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek. Sanatçı adayları ve genç tiyatro toplulukları, bu eşsiz fırsatı kaçırmamalı!