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39 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Beşşar Şerif Yahya'nın Hikayesi

Filistinli Beşşar Şerif Yahya, Suriye'de 39 yıl süren esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:14
39 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Beşşar Şerif Yahya'nın Hikayesi

39 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

Filistin'in Şam Büyükelçiliği, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde 39 yıl kalmış olan Filistinli Beşşar Şerif Yahya'nın serbest kaldığını duyurdu. Açıklamada, Yahya'nın, 1985 yılında Esed rejimi tarafından kaçırıldığı ve durumunun devamlı olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşşar Şerif Yahya'ya gerekli tüm hizmetlerin sağlanması için tüm önlemler alındı, Filistin ve Ürdün'deki yakınlarıyla irtibata geçildi. Özgürlüğüne kavuşmasından dolayı tebrik ederiz."

Hapishaneden Kurtuluş

Filistin kaynaklarına göre, Cenin kentinde doğan Yahya, devrilen Baas rejiminin Sednaya Hapishanesi'nden özgürlüğüne kavuştu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, şu ana kadar Suriye'deki muhaliflerin faaliyetleri sonucunda üç Filistinli, Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulmayı başardı.

Sednaya Hapishanesi'nin Karanlık Geçmişi

Uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporlara göre, Sednaya Askeri Hapishanesi, başkent Şam'a 30 kilometre mesafede yer alıyor ve 2011'den bu yana rejim karşıtı göstericiler ile askeri unsurların tutulduğu bir merkez haline geldi. Bu cezaevinde, alıkonulan binlerce kişinin sistematik şekilde öldürüldüğü ve 'toplu idam' uygulamaları gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı belirtilen raporlar, ayrıca, mahkumların insanlık dışı koşullarda tutulduğunu, işkenceye maruz kaldığını ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını ortaya koyuyor.

Özellikle Uluslararası Af Örgütü'nün 2017 tarihli araştırması, Sednaya'daki cinayet ve işkencelerin mevcut yönetim politikalarının bir parçası olduğunu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurguluyor.

Suriye'deki Gelişmeler

27 Kasım'da başlayarak artan çatışmalar sonucunda, rejim karşıtı silahlı gruplar 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında başlıca illerde üstünlük sağlamaya başladı. 7 Aralık'ta gruplar, Şam'a girmeye başladı. Bu süreçte halk kitleleri de onlara destek vererek Esed rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Artık 61 yıl süren Baas Partisi iktidarı sona ererken, rejim lideri Beşşar Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

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