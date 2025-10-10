4. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı; üretici stantları, paneller ve 633 gramlık 'en ağır Alanya avokadosu' yarışması öne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 22:31
4. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

4. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı. Etkinlik Eski Alanya Belediye binası arkasında gerçekleştiriliyor ve 3 gün sürecek.

Festival kapsamında üreticiler tarafından tropikal meyve stantları kuruldu. Festivale gelen vatandaşlar stantları ziyaret ederek tropikal meyvelerin tadına baktı.

Açılışta vurgular

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, tropikal tarımın Alanya turizmi kadar önemli olduğunu söyledi. Öztürk, tropikal tarımın katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek, ürünlerin sadece taze olarak değil işlenmiş ve paketlenmiş halde sunulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Üreticilerin görüşleri

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada festivalin üreticiler için önemli bir tanıtım olduğunu söyledi. Bölgede 40'tan fazla tropikal meyve yetiştirildiğini dile getiren Hüddoğlu, tanıtım ve pazarlamanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Hüddoğlu, üreticiler için bu festivalin önemini şu sözlerle özetledi: 'İthal tropikal meyveler bizim için en önemli sorun. Özellikle hasat zamanında ithal ürünlere ek vergi gelmeli. Tarımda önemli bir üreticiye sahip bölgemizden ihracata giden meyve sebzemiz var. İthal ürünlere ek gümrük vergisi gelmesi lazım. Ayrıca zincir marketlerde ithal ve yerli ürünlerin ayrılması gerekiyor. Çünkü yerel ürünlerimizin aroması ithal ürünlerde yok. Bazen ithal ürünler yerel diye de satılabiliyor.'

Etkinlikler ve yarışma

Festivalde tropikal meyvelerden yemekler hazırlandı ve çeşitli paneller düzenlendi. Etkinlikte gerçekleştirilen 'en ağır Alanya avokadosu' yarışmasını 633 gram ile Ferhan Türkyılmaz kazandı.

Festival, 12 Ekim Pazar günü sona erecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı....

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı. Eski Alanya Belediye binası arkasında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festival kapsamında, üreticiler tarafından tropikal meyve stantları kuruldu. Festivale gelen vatandaşlar stantları ziyaret ederek tropikal meyvelerin tadına baktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı....

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı
2
Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru
3
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00
4
Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı
5
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
6
Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler
7
Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi