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4. Balkan Çalışmaları Kongresi Saraybosna'da Başladı

Saraybosna'da 4. Balkan Çalışmaları Kongresi, akademik işbirliği ve bilimsel çalışmalar için kapı araladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:51
4. Balkan Çalışmaları Kongresi Saraybosna'da Başladı

4. Balkan Çalışmaları Kongresi Saraybosna'da Başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor. Kongre, farklı üniversitelerin işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Önemli İsimlerin Katılımı

Kongrenin açılışı, YTB Başkanı Abdullah Eren, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve diğer akademik temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Eren, bilimsel faaliyetlerin desteklenmesine devam edeceklerini vurguladı.

Balkanlar Üzerine Yorumlar

Eren, Balkanlar'ın hem uyum hem de çelişkilerin yer aldığı bir bölge olduğuna dikkat çekti. "Uluslararası hukuk ve sistemin zor bir dönemden geçtiğini" ifade eden Eren, "İyi örnekleri değerlendirerek ve bilimsel çalışmalara yönelerek çözümler bulabiliriz." dedi.

IUS'un Gelecek Planları

Prof. Dr. Kurtulmuş, IUS'un 6 fakülteye sahip olduğunu ve Tıp Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci alımına başlayacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile yapılan çift diploma anlaşmalarını da açıkladı.

Kongrenin Temaları

Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, çalışmalara Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Yunanistan ve diğer ülkelerden katılımcıların bildiriler sunduğunu dile getirdi. Kongrede tarih, ekonomi, siyaset, İslami ilimler, hukuk, edebiyat ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yer aldı.

Bilimsel İlerlemeye Bağlılık

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Sevba Abdula, programda 60 bildirinin sunulacağını belirterek, ilmi hareketliliği ve etkileşimi önemsediklerini ifade etti. Her yıl bu kongreyi Balkanlar’ın en önemli etkinliklerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Önemli Sunumlar

Buna ek olarak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Faruk Bal da bir sunum gerçekleştirdi. Kongre, akademik dünyanın önemli isimlerini bir araya getirerek yeni işbirliklerinin kapılarını aralamaktadır.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle düzenlenen "4. Balkan Çalışmaları Kongresi"nin açılışı yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Bujamin Bela, programda konuştu.

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