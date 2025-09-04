4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Kadıköy'de — Meta Evrende İlk Ödül Töreni

4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Kadıköy'de

Festival Bilgileri

4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Alan Kadıköy'de gerçekleştirilecek. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenleniyor.

Ödül Kategorileri

Bu yıl festivalde verilecek ödüller arasında "En İyi Film Senaryosu", "En İyi Yapay Zeka Filmi", "En İyi Kısa Metraj", "En İyi CGI", "En İyi Oyuncu", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Bilimsel İçerik" yer alıyor. Ayrıca bir ilk olarak meta evrende bilim kurgu ve fantastik türüne özel bir ödül töreni düzenlenecek.

Ana Tema

Festivalin bu yılki ana teması küresel iklim krizi, tarım ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu.

Yönetim ve Program

Festivalin yönetmenliğini Atilla Erkmen, yardımcılığını Dr. İren Dicle Aytaç, sanat yönetmenliğini ise Gizem Ertürk ve Balım Tanrıöver üstleniyor. Açılış gününde Alan Kadıköy'de akademisyenler, sektör profesyonelleri, yönetmenler ve bilim kurgu yazarlarının söyleşileri yer alacak.

Festival Direktörünün Açıklaması

Festivalin Nişantaşı'ndaki basın tanıtımında AA muhabirine konuşan festival direktörü Filiz Dağ, festivalin ana temasının küresel iklim krizi, tarım ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti. Dağ, festivalde yeni ödüllerin yer aldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Festivalimiz her sene büyüyor. Yeni ödüllerimizden birisi en iyi kısa film dalında. Yapay zekayla üretilmiş kısa film ödülü de var. En iyi yönetmen ve en iyi oyuncu ödülümüz de var. Burada aslında bir farklılığı da oyunculukta yapıyoruz. Bilim kurgu ve fantastik türde oyuncu bir insan olmayabilir. Bu bir robot veya bir hayvan veya bir uzaylı da olabilir. Dolayısıyla en iyi oyuncuyu seçecek olan jürilerden nasıl bir çıkış gelecek biz de heyecanla bekliyoruz."

Dağ ayrıca festivalin ödül töreninin meta evrende gerçekleşeceğini aktararak şunları söyledi: "Bunun için de heyecanlıyız. Dünyanın her yerinden katılımcılarımız var. Bu sene FilmFreeway üzerinden başvuru aldık. Bu bizim için çok değerliydi. Meta evrende gerçekleşecek bir ödül töreni de ilk olarak bizde olacak. Film gösterimlerimiz Kadıköy'de gerçekleşecek. Teknoloji firmalarının da bu etkinlikler esnasında deneyim alanları sunması da ziyaretçilerimiz için ayrı bir eğlence ve heyecan katacak."

Yönetmenin Vurguları

Festivalin yönetmeni Atilla Erkmen, teknoloji ile sanatı buluşturan bir program hedeflediklerini belirterek, "Bu sene sadece yapay zekadan oluşmuş kısa filmlerin de yarışacağı bir kategorimiz olacak. Genel olarak kısa filmlerin yarıştığı bir festival. Uzun metraj özel gösterimlerimiz olacak." dedi.

Başvuru ve Daha Fazla Bilgi

Festivalle ilgili detaylı bilgi ve başvurular için us3f.com adresi ile festivalin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir. Başvurular bu sene FilmFreeway üzerinden alınmıştır.

