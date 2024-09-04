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4 Eylül 2024 Gündem Özeti

Bugün öne çıkan etkinlikler ve gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiler.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 00:00
4 Eylül 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Eylül 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı, Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1. Siyaset ve Yasama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü etkinliğine ve İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na katılacak. (Sivas/10:00/13:00)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No’lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'nde yer alacak. (Ankara/16:00)

2. Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09:30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ait fiyat gelişmeleri raporunu ve reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/10:00/14:30)

3. Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve Lübnan'a yönelik Hizbullah'a karşı başlatılan "önleyici saldırı" ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

4. Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'da devam edecek; milli sporcular 8 branşta mücadele edecek. (Paris/10:30-21:30)

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de oynayacağı Galler maçı hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. (İstanbul/17:30)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur 8. Grup karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi, Lüksemburg'un Racing FC Union takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Lüksemburg/20:00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası, Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor maçıyla sona erecek. (İstanbul/17:00)

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