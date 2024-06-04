4 ilde eş zamanlı operasyon! 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile toplamda 4 farklı ilde eş zamanlı jandarma operasyonun gerçekleştirildiğini paylaştı. 4 ilde yapılan göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından operasyonlarla, 63 göçmen kaçakçılığı organizatörün yakalandığı paylaşıldı.



Operasyonda 38 kişi tutuklandı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı detaylarda, organizatörlerinden 38’in tutuklandığı 14’ünün ise hakkında adli kontrol kararı verildiği bilgisini paylaştı. “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve insan ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesi kapsamında il jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Van, Muğla, Şırnak ve Çanakkale’de düzenlenen “Kalkan – 23” operasyonunun tüm detaylarını paylaştı.