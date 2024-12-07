4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Öğrenme Tartışıldı

4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Yapay Zeka ve Öğrenme Konuları Gündemde

Türkiye Maarif Vakfı, "Eşit ve daha adil bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim" temasıyla düzenlediği 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, yapay zeka ve öğrenme süreçlerine dair önemli konuları ele aldı.

University College London'dan Prof. Dr. Mutlu Çukurova, zirvede yapay zeka ile insan bilinci arasındaki farklılıkları vurguladı. Prof. Çukurova, "İnsan bilinci ve yapay zeka arasındaki en büyük fark, yapay zekanın eğitimsel süreçleri..." ifadesiyle dikkat çekti.

Bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilen zirve, eğitim alanında etkili değişim ve gelişim için önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor. Yapay zeka uygulamaları, eğitimdeki fırsat eşitliği ve sürdürülebilir bir gelecek için olanakların araştırılması gibi başlıklar, katılımcılar tarafından geniş bir katılım ile tartışıldı.