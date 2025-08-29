4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 'Küresel Değişim Çağında Eğitim' Oturumu ile Sona Erdi

Kapanışta değerler ve kariyer yolları öne çıktı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, oturumda şu ifadeyi kullandı: "Gençlere birey olarak büyüme ve toplumlarında liderler olarak hizmet etme fırsatı...

Kapanış oturumu, gençlerin eğitimdeki rolü, değer temelli yaklaşımlar ve kariyer planlaması konularını ele aldı ve katılımcılara geleceğe dair perspektifler sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansını

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, "Küresel Değişim Çağında Eğitim: Değerler ve Kariyer Yolları" başlıklı kapanış oturumuyla sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, oturuma video mesaj gönderdi.