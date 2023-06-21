4 kişiyi öldürerek derin dondurucuya saklayan zanlılardan 1'i tutuklandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir konutta derin dondurucu ile buzdolabında 4 Türkmen'e ait ceset bulunmasıyla ilgili cinayet zanlısı S.H. tutuklandı. Diğer 3 zanlının ise serbest bırakıldığı bildirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI





Bayraklı ilçesinde Asayiş Büro Cinayet Büro Amirliğine bağlı bir ekip tarafından 18 Haziran'da 3 kadın ve 1 erkek Türkmen vatandaşını sistematik olarak öldüren zanlı Türkmenistan vatandaşı S.H. ile birlikte S.H'ye yardım ve yataklık etmekle suçlanan 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edilen zanlılar arasında cinayet zanlısı Türkmen uyruklu S.H. tutuklanırken, suça ortak oldukları iddiasıyla 3 kişi serbest bırakıldı.