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  3. 4 kişiyi öldürerek derin dondurucuya saklayan zanlılardan 1'i tutuklandı!

4 kişiyi öldürerek derin dondurucuya saklayan zanlılardan 1'i tutuklandı!

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4 kişiyi öldürerek derin dondurucuya saklayan zanlılardan 1'i tutuklandı!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir konutta dondurucu ve buzdolabı içinde 4 ceset bulunduğu olayla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir konutta derin dondurucu ile buzdolabında 4 Türkmen'e ait ceset bulunmasıyla ilgili cinayet zanlısı S.H. tutuklandı. Diğer 3 zanlının ise serbest bırakıldığı bildirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

4 kişiyi öldürerek derin dondurucuya saklayan zanlılardan 1'i tutuklandı

Bayraklı ilçesinde Asayiş Büro Cinayet Büro Amirliğine bağlı bir ekip tarafından 18 Haziran'da 3 kadın ve 1 erkek Türkmen vatandaşını sistematik olarak öldüren zanlı Türkmenistan vatandaşı S.H. ile birlikte S.H'ye yardım ve yataklık etmekle suçlanan 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edilen zanlılar arasında cinayet zanlısı Türkmen uyruklu S.H. tutuklanırken, suça ortak oldukları iddiasıyla 3 kişi serbest bırakıldı. 

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