4 Ocak 2025 Gündem Özeti: Siyasi Etkinlikler ve Spor Müsabakaları

4 Ocak 2025 Gündem Özeti

1- Cevdet Yılmaz’ın Ziyaretleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Aksaray'da valiliği ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Kongresi'ne katılacak ve iş adamlarıyla buluşacak. (Aksaray/12.00/13.00/16.30)

2- Özgür Özel'in Çeşitli Etkinlikleri: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek ve partisinin İl Başkanlığı binasını açacak. Ayrıca Susuz ve Selim belediyelerini ziyaret edecek, Gençlik Buluşması ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılacak. (Kars/09.00/10.30/12.00/14.00/15.30/16.00/20.00)

Yasama ve Yürütme Aktiviteleri

1- Aile Bakanı Aktiviteleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars'ta şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe katılacak. Aynı zamanda Kardan Heykeller Sergisi'ni açacak ve meşaleli kayak gösterisi ile yürüyüşe iştirak edecek. (Kars/14.00/15.30/16.30/20.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Kongreler: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları 7. Olağan Kongreleri'ne katılacak. (Erzurum/12.00/14.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Enerji Bakanı İstanbul'da: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar İlçe Kongresi'ne katılacak. (İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Gümrük Kapılarını Ziyaret Edecek: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da Cilvegözü ve Yayladağı gümrük kapılarını ziyaret edecek. (Hatay/11.30/13.30)

Dünya Diplomasisi Gelişmeleri

1- Suriye Takibi: Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler yakından izleniyor. (Şam/Halep)

2- İsrail-Gazze Gelişmeleri: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında da gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

1- Ferdi Tayfur'un Cenaze Töreni: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılacak. (İstanbul/12.00-15.00)

Spor Müsabakaları

1- Kars’ta Meşaleli Kayak Gösterisi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars'ta düzenlenecek Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışını yapacak ve meşaleli etkinliklere katılacak. (Kars/15.30/16.30/20.00)

2- Trendyol Süper Lig Maçları: Bugün Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor, Galatasaray-Göztepe ve Reeder Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak. (Adana/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00/Samsun/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray ve Bursaspor’un maçıyla başlanacak. (İstanbul/13.00/15.30/Bursa/18.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. (İzmir/16.30)

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