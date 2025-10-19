4. OSARK Venedik’te: Genç Akademisyenler Kongreyi 'Zenginleştirici' Buldu

Venedik’te 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi genç araştırmacılardan tam not aldı

İtalya'nın Venedik kentinde, Ca' Foscari Üniversitesi ev sahipliğinde "Osmanlı Akdeniz'i" temasıyla 17 Ekim'de başlayan ve bugünkü oturumlarla sona eren 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (4. OSARK), genç akademisyenler ve öğrenciler tarafından akademik açıdan son derece faydalı bulundu.

Marco Ali Spadaccini: "Doğru yerdeyiz"

ABD'nin Binghamton Üniversitesi'nden kısa süre önce doktorasını tamamlayan genç İtalyan tarihçi Marco Ali Spadaccini, kongrenin yapıldığı Venedik'in önemine vurgu yaptı. Spadaccini, "Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik arasındaki ilişkileri, özellikle de Adriyatik Denizi çevresindeki ilişkileri incelemek için kesinlikle büyüleyici bir ortam ve ideal bir yer" dedi ve ekledi: "Bu (kongre), hem akademik açıdan hem de bir araştırmacı olarak benim için oldukça zenginleştirici bir deneyim."

Evita Dandali: Tez bulgularını paylaştı

Yunanistan'dan kongreye bildirisiyle katılan doktora sonrası araştırmacı Evita Dandali, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu üzerine sürdürdüğü çalışmalarını aktardı. Dandali, "Burada, 18. yüzyılda Osmanlı Selanik’i üzerine yazdığım doktora tezimin bazı bulgularını sunmak için bulunuyorum. Araştırmam aslında doktora tezimin bir devamı niteliğinde. Tezim, Selanik'teki Yeniçeri Ocağı ve yeniçerilerle ilgili" ifadelerini kullandı.

Dandali, kongreyi değerlendirirken, "Bu kongre hem kendi araştırmam hem de araştırma sorularım açısından son derece faydalı bir etkinlik. Çünkü Akdeniz tarihiyle ve farklı Akdeniz limanlarının ortak bir alan içinde birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarıyla ilgileniyor" diye konuştu.

Arti Qarri: Farklı bakış açıları ve derinlemesine konular

Arnavutluk asıllı İtalyan yüksek lisans öğrencisi Arti Qarri, kongrede pek çok profesör ve araştırmacının farklı bakış açıları sunduğunu belirtti: "Benim için özellikle tarihsel açıdan bu kongre çok ilgi çekici çünkü burada birçok profesör ve araştırmacı var ve farklı bakış açıları sunuyorlar, genellikle ulaşamayacağımız bilgileri paylaşıyorlar. Örneğin ticaret, alışveriş ağları, toplumsal yapılar gibi konular işleniyor."

Qarri, lisans tezinde Osmanlı döneminde Arnavutluk'taki toplulukları ve refah devletini, şehir ve kırsal kesimde toplumlar ile ticaretin işleyişini incelediğini belirterek, kongrenin bu konular için verimli olduğunu vurguladı.

Lidete Pollet: Öğrenciler için öğrenme fırsatı

İtalyan lisans öğrencisi Lidete Pollet, Ca' Foscari Üniversitesi'nden Doç. Dr. Vera Costantini'nin davetiyle kongreye katıldığını anlattı: "Bu konferansa bir öğrenci olarak katılmaya karar verdim çünkü Osmanlı tarihini, özellikle Akdeniz'le olan ilişkilerini daha yakından öğrenmek istiyorum."

Tez yazma sürecinde olduğunu belirten Pollet, oturumları yakından takip ettiğini ve Türkçe pratiği açısından da faydalandığını söyledi. Pollet, özellikle Prof. Dr. Nevin Özkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen Akdeniz’deki sanatsal hareketler seminerlerini ilgiyle izlediğini aktardı.

OSARK: Uluslararası bir buluşma platformu

OSARK, 2015'te Sakarya'da yapılan ilk toplantıdan bu yana küresel Osmanlı tarihi araştırmacılarını bir araya getiriyor. İkinci kongre 2018'de Tiran'da, üçüncüsü 2022'de İstanbul'da düzenlenmişti. Dördüncüsü ise bu yıl Venedik'te gerçekleştirildi ve katılımcılar kongrenin entelektüel etkileşim ile işbirliği için önemli bir zemin sunduğunu belirtti.

