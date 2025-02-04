4 Şubat 2025 Gündem Özeti: TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Heyecanı

4 Şubat 2025 Gündem Özeti

1- TBMM Faaliyetleri: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile bir araya gelecek ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı saati: 12.00 - 12.45.

2- CHP Grup Toplantısı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşacak. Toplantı saati: 13.30.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- İstihdam Stratejisi Tanıtımı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Toplantı saati: 14.00.

2- Depremler Sempozyumu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu' programına katılacak. Saat: 09.30.

3- TBMM Genel Kurulunda: Aden Körfezi tezkeresi ile bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanun teklifleri görüşülecek. DEM Parti grup toplantısı düzenlenecek. Toplantı saati: 15.00.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Ticaret Çalıştayı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Ticaret Çalıştayı ve Türkiye-Suriye Ticaretinde Stratejik Yaklaşımlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paneli'ne katılacak, ardından Kilis Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Ziyaret saatleri: 09.00 (Gaziantep) ve 14.30 (Kilis).

2- Yenilenebilir Enerji Yarışmaları: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları GES 2024 Yarışmaları'nı düzenleyecek. Toplantı saati: 10.00 (Ankara).

3- Merkez Bankası Raporu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. Saat: 14.30.

Dünya Diplomasisi

1- Dışişleri Görüşmesi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüşecek.

2- Gazze'de Ateşkes İzleme: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası sürecindeki gelişmeler takip ediliyor.

3- Suriye Gelişmeleri: Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası sürdürülen gelişmeler izleniyor.

Güncel Etkinlikler

1- Meslek Yüksekokulları Çalıştayı: YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı'na katılacak. Toplantı saati: 10.30.

Spor Dünyasında Heyecan

1- Ziraat Türkiye Kupası: Kupada ikinci hafta maçları başlayacak. Öne çıkan karşılaşmalar: Kocaelispor-Net Global Sivasspor ve Beşiktaş-Kırklarelispor. Maç saatleri: 13.00 (Kocaeli) ve 20.30 (İstanbul).

2- THY Avrupa Ligi: Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırlarken, Fenerbahçe Beko Panathinaikos'a konuk olacak. Maç saatleri: 20.30 (İstanbul) ve 22.15 (Atina).

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi: Aliağa Petkimspor, Pallacanestro Reggina'yı ağırlayacak. Maç saat: 20.00 (İzmir).

4- Efeler Ligi Müsabakaları: SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynanacak. Müsabaka saatleri: 12.30 (Şırnak) ve 19.00 (İzmir).

5- Kar Motosikleti Şampiyonası: Kayseri'de FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı saati: 11.00 (İstanbul).