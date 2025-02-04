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4 Şubat 2025'te Türkiye'nin Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli ziyaretler ve toplantılara katılacak. TBMM'de de kritik görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:00
4 Şubat 2025'te Türkiye'nin Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

4 Şubat 2025 Türkiye Gündeminde Öne Çıkanlar

4 Şubat 2025’te Türkiye’nin gündemi, önemli siyasi ve ekonomik toplantılarla şekillenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın başlatılması toplantısına katılacak.

Erdoğan, ayrıca Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. Bu önemli ziyareti takiben, iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TBMM'de Önemli Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AGİT PA Başkanı Pia Kauma'yı kabul edecek ve ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacak.

Ekonomik Güncellemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacakken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu" programında yer alacak.

Uluslararası Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında süregelen ateşkes ve esir takası süreci dikkatle izlenecek.

Spor Müsabakaları

Spor dünyasında ise Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları başlayacak. Ayrıca, THY Avrupa Ligi kapsamındaki Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun müsabakaları heyecanla bekleniyor.

Sonuç

Bugün Türkiye, siyasi, ekonomik ve sportif alanda birçok önemli gelişmeye sahne olacak. Bu etkinlikler, ülkenin geleceği bakımından kritik bir rol oynayacak.

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