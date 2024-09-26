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4 Ülke, Afganistan'a Yasal Süreç Başlatıyor

Avustralya, Almanya, Kanada ve Hollanda, Afganistan yönetimine yönelik yasal süreç başlatacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:10
4 Ülke, Afganistan'a Yasal Süreç Başlatıyor

Uluslararası Toplumdan Afganistan'a Yasal Tehdit

Avustralya, Almanya, Kanada ve Hollanda, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) çerçevesinde Afganistan yönetimine karşı yasal süreç başlatma kararı aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan yönetiminin CEDAW'ı ihlal ettiğini belirterek, uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için yasal süreç başlatacaklarını duyurdu. Açıklamada, “Afganistan'ı Sözleşme kapsamında müzakerelere katılmaya davet ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

Durumun Ciddiyetine Dikkat Çekildi

Bakanlık, “Sistematik bir baskı ile kadın ve kız çocuklarının temel insan haklarının hor görüldüğünü” vurguladı ve ülkedeki durumu “yeni normal” haline gelmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Medyada yer alan haberlere göre, eğer Afganistan yönetimi altı ay içerisinde müzakerelere başlamazsa, konunun Uluslararası Adalet Divanına (UAD) taşınması bekleniyor.

Afganistan Hükümetinin Tepkisi

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yönetimlerine yönelik suçlamaları reddetti. Fıtrat, Afganistan'da insan hakları ihlali ve cinsiyet ayrımcılığının bulunmadığını savundu.

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