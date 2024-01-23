4 ülkenin desteğini alan ABD ve İngiltere Husi hedeflerini vurdu

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırdığı noktaları bombaladıklarını duyurdu. Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da destek verdiği hava operasyonunda 8 Husi mevzii imha edildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, ortak basın açıklamasında, ABD ve İngiltere askeri güçlerinin diğer 4 ülkenin katkısıyla hareket ettiklerini ifade etti.

4 ülkenin desteğini alan ABD ve İngiltere Husi hedeflerini vurdu
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Ortak açıklamada, hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve küresel ticarete yönelik saldırılarını engellemek için gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Husilerin 11 Ocak'tan beri koalisyon gemilerini balistik füzelerle ve ABD ticari gemilerini insansız hava araçlarıyla vurduğu ifade edildi. 

ABD YEMEN'DE 8 HUSİ HEDEFİNİ VURDU

Açıklamada, "Bugünkü saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı." denildi ve 8 hedefin imha edildiği bildirildi.

Husilerin Ensarullah internet sitesi, "ABD-İngiliz güçleri başkent Sana'ya saldırdı" diye son dakika haberini verdi. Haberde, bölge halkından alınan bilgilere göre, başkent Sana üzerinde bir savaş uçağı görülmesinin ardından başkentin kuzey kesimlerinde büyük patlamalar yaşandığı belirtildi. Husiler, 19 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde şehrine 2 kez saldırdığını da duyurmuştu.

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KIZILDENİZ'DE SON DURUM NE?

İsrail'in Gazze'ye saldırmasına karşı çıkan Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'de Yemen kıyılarında İsrailli şirketlere ait olduğunu iddia ettikleri ticari gemileri ele geçirmeye ve bazılarına dron ve füze saldırıları düzenlemeye kalktı. 

ABD güçleri, Yemen'den fırlatılan füze ve intihar dronlarını defalarca imha ettiklerini açıkladı. Husilerin bu girişimleri sonrasında pek çok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seyahatlerini askıya aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin risk altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülke ile birlikte Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. 

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta Husilerin İsrail ile ilişkili bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığı 3 hızlı tekne, ABD helikopterlerince vuruldu. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek verdiği için Kızıldeniz'de ABD'li bir gemiyi füze ve intihar dronlarıyla hedef aldıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından hazırlanan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının derhal durdurulmasını isteyen kararı onayladı. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa yolu sağlayan Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'den Kızıldeniz'e gerçekleştiriliyor.

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