40 Yıl Sonra Bir Araya: Hakkari'de Görev Yapan Komando Arkadaşları Çorum'da Buluştu

Hakkari Şemdinli'de 1986-1988'de görev yapan komando arkadaşları, yaklaşık 40 yıl sonra Çorum'da bir araya geldi; 30 ilden 60 kişi kent turu ve duygusal ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:48
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1986-1988 yıllarında vatani görevini yapan komando tertipleri, yaklaşık 40 yıl sonra Çorum'da buluştu. Aileleriyle birlikte bir araya gelen eski askerler, hem anıları tazeledi hem de kent turu gerçekleştirdi.

Buluşma ve gezi programı

Şemdinli 12. Dağ Komando Bölüğünde 1986-1988 döneminde komando olarak görev yapan tertipler, vatani görevin ardından irtibatı koparmadı. Bu yıl buluşmaya, Üsteğmen rütbesiyle bölük komutanlığı yapan ve 2013'te albay rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olan Fikri Kısar ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 30 ilden kente gelen yaklaşık 60 eski arkadaş, Çorum Belediyesinin desteğiyle kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kafileyi Millet Bahçesi, Çorum Müzesi, Velipaşa Konağı, Tarihi Saat Kulesi, Tarihi Kent Meydanı, Dar Sokak, Ulu Cami, Yazma Eserleri Kütüphanesi ve Ayakkabıcılar Arastasına götürdü.

Gezi, Velipaşa Hanı'nda Çorum'un yöresel lezzetlerinin tadılmasıyla devam etti; davetliler kentteki leblebi dükkanlarını da ziyaret etti.

Duygusal anlar ve şehit ziyareti

Fikri Kısar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker arkadaşlarıyla her yıl farklı şehirlerde bir araya geldiklerini söyledi. Daha önce Çanakkale, Antalya, İzmir gibi şehirlerde programlar düzenlediklerini belirten Kısar, bu yıl buluşmanın Çorum'da gerçekleştiğini dile getirdi.

Kısar, görevi sırasında şehit düşen arkadaşları Şehit Komando Çavuş Bülent Karataş'ın Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kabrini de ziyaret edeceklerini söyledi ve gelecek yıllarda da buluşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Geziye katılan Şehit Karataş'ın annesi Seriyye Karataş, oğlunun arkadaşlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karataş, "O kadar duyguluyum, o kadar mutluyum ki, Allah bin kere razı olsun hepsinden. Ben yaşlıyım, herkes çalışıyor. Böyle davet ediyorlar, ben de kaçırmamaya gayret ediyorum. O kadar çok evladım var ki." sözleriyle duygularını paylaştı.

