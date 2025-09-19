400'den Fazla Sanatçı 'Soykırıma Müzik Yok' Diyerek İsrail'i Boykot Ediyor

Sanatçılar eserlerinin İsrail dijital platformlarından kaldırılmasını talep ediyor

Haaretz'in aktardığına göre, 400'den fazla şarkıcı ve sanatçı, Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in dijital yayın platformlarından kaldırılması için başlatılan kültürel boykot girişimine katıldıklarını duyurdu.

Girişim, 'Soykırıma müzik yok' sloganıyla yayımlandı. Kampanyayı imzalayanlar arasında İngiliz Massive Attack, İskoç Primal Scream ve Amerikan Japanese Breakfast gibi grupların yanı sıra Amerikalı müzisyen Carole King, Japon şarkıcı Rina Sawayama ve Danimarkalı şarkıcı Mo gibi isimler bulunuyor.

Organizatörler, kampanyayla dünyanın önde gelen plak şirketleri Sony, Universal ve Warner üzerinde baskı kurmayı ve Ukrayna saldırıları sonrası Rusya'da attıkları adıma benzer şekilde bu boykot girişimine katılmalarını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada, 'Kültür tek başına bombaları durduramaz ancak siyasi baskılarla mücadele edebilir, kamuoyunun yönünü adalete çevirebilir ve insanlığa karşı suç işleyen ülkelerle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkabilir.' ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani krizin derinleşmesi ve özellikle çocukların açlıkla mücadele ettiği görüntüler dünya genelinde öfke uyandırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından birçok ülkede kültür, spor ve sanat alanlarında protesto ve boykot girişimleri artıyor.