400 milyon TL'lik büyük ikramiye tam bilete isabet etti

400 milyon TL büyük ikramiye tam bilete isabet etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

400 MİLYON TAM BİLETE ÇIKTI

2024 yılbaşı bilet sonuçları merakla araştırılırken 400 milyon TL büyük ikramiyenin tam bilete isabet ettiği öğrenildi. Televizyon kanalında canlı yayında bilet çekilişi yapılırken çekilişi takip edemeyen vatandaşlar bilet numaralarını Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden online olarak sorgulamaya başladı. 400 milyon TL tam bilete isabet ederken 40 milyon TL, 4 milyon TL, 1 milyon TL, 750 bin TL kazanan vatandaşlar belli oldu. İkramiye çekilişleri 18:30'da başlarken, 400 milyon TL için şanslı çekiliş 23:15'te yapıldı. Numarasına göre ikramiye kazanan numaralar şu şekilde belirlendi;





-400 milyon TL çıkan bilet 3550054

-Amorti çıkan bilet 2 ve 7

-40 milyon TL kazanan bilet 6815815 ve 1367224

-4 milyon TL kazanan biletler 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 97227348

-1 milyon TL kazanan biletler 1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 1769438 2896808 2998642 3029102 3155288 3412118 3969282 3987572 4687991 5695873 6117541 6835307 6961926 7596019 8115569 8518785 8642107 8713239 9048347 9997275