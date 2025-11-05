41 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 135 Gözaltı, Binlerce Silah Parçası Ele Geçirildi

41 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 135 Gözaltı

Adana, Erzincan ve Van merkezli operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adana, Erzincan ve Van merkezli olmak üzere 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası bulunuyor. Ayrıca operasyonlar sonucu 135 şüpheli yakalandı.

Bakanın açıklaması

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" ifadelerine yer verdi.

