41 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 135 Gözaltı, Binlerce Silah Parçası Ele Geçirildi

Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda 135 şüpheli yakalandı; 95 ruhsatsız tabanca ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:32
41 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 135 Gözaltı, Binlerce Silah Parçası Ele Geçirildi

41 İlde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 135 Gözaltı

Adana, Erzincan ve Van merkezli operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşılan bilgilere göre, Adana, Erzincan ve Van merkezli olmak üzere 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası bulunuyor. Ayrıca operasyonlar sonucu 135 şüpheli yakalandı.

Bakanın açıklaması

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" ifadelerine yer verdi.

ERZİNCAN MERKEZLİ 41 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

ERZİNCAN MERKEZLİ 41 İLDE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu
2
Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
3
Erzincan'da yıkım paniği: Çay ocağının duvarı yıkıldı
4
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama
5
Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti
6
Manisa'da Abartı Egzoz Denetimi: 309 Sürücüye Ceza, 50 Araç Trafikten Men
7
Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?