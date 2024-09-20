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41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2023 Başlıyor

İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım'da okurları ve yazarları ağırlayacak, onur konuğu Azerbaycan; onur yazarı Yalvaç Ural.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:49
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2023 Başlıyor

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Kasım'da Kapılarını Açıyor

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yurt içi ve yurt dışında birçok yayınevi, yazar ve okuru bir araya getirecek. Bu yıl fuarın onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise ünlü çocuk edebiyatçısı Yalvaç Ural olarak seçildi.

Fuarın Teması ve Etkinlikler

Fuarda bu yıl "Çocukluk Şenliktir!" ana teması benimsendi. Fuar detayları, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Türkiye'deki yayıncılık sektörünün hızla büyüdüğünü vurguladı.

Etkinlik Programı ve Katılımcılar

Bu yıl, 50 bin metrekarelik alanda 400'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilerek 1000'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliklerin Türkiye'den ve dünyadan 3 bin civarında önemli yazar ve şairi ağırlayacağını açıkladı. Fuara girişin tüm katılımcılara ücretsiz olacağı belirtildi.

Uluslararası İş Birlikleri

Fuarda, TEDA programı çerçevesinde uluslararası yayınevleri ile telif görüşmeleri gerçekleştirilecek. Yayıncılık sektöründen önemli isimlerin katılacağı etkinlikler arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis gibi dünya literatürünün önde gelen isimleri yer alacak.

Yeni Yetenekler ve İllüstratörler Duvarı

Fuar alanında oluşturulacak olan İllüstratörler Duvarı sayesinde sektördeki genç yetenekler çalışmalarını sergileme imkanı bulacak. Bu durum yeni fırsatların kapısını aralayacak.

Daha Fazla Bilgi

Fuarla ilgili detaylı bilgilere, etkinlik takvimine ve imza günlerine www.istanbulkitapfuari.com adresinden ulaşılabilir.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41....

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu seneki ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlenen etkinliğin detayları, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Etkinlikte, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü konuştu.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41....

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu seneki ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlenen etkinliğin detayları, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Etkinlikte, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü konuştu.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41....

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu seneki ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlenen etkinliğin detayları, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Etkinlikte, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü konuştu.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41....

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu seneki ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olarak belirlenen etkinliğin detayları, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Etkinlikte, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü konuştu.

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