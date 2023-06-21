43-433-35 yaşında emeklilik hayal değil! 2008 öncesi kümeye alındı: 2 maddeli erken emeklilik!

Bazı vatandaşlar, sağlık sorunları nedeniyle işlerini yapmakta zorluk çeken bireyler vergi indirimi talebiyle erken emekli olabilmektedir. Engelli vatandaşlar, her yıl belirlenen miktarlarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalayabilirler.

Vergi indirimiyle emeklilik, vazife malullerine sağlanan haklara ilişkin bazı merak edilen sorulara yanıtlar sunmaktadır. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİ NASIL OLABİLİRSİNİZ?





Gelir Vergisi İndirimi: Sağlık sorunları nedeniyle işe gitmekte zorluk yaşayan bireyler, vergi indirimiyle emeklilik sürecinde bazı ayrıcalıklar elde ederler. Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler, bu ayrıcalıklardan biridir.

Sağlık Sorunlarına Bağlı İndirimler: Şeker hastası, astım hastası veya başka sağlık sorunları olanlar, sağlık kurulundan alacakları yeterlilik raporuyla vergi indirimine başvurabilirler. Bu indirimle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda erken emeklilik olanağı doğar.

Engellilik Derecelendirmesi: Çalışma gücünün belirli bir oranını kaybeden bireyler, engellilik derecesine göre sınıflandırılır. Birinci derece engelli olanlar en yüksek kayıp oranına sahipken, üçüncü derece engelli olanlar en düşük kayıp oranına sahiptir.

Emeklilik Koşulları: Vergi indiriminden yararlanan engelli çalışanlar, emeklilik için belirli sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını yerine getirmelidir. İlk sigortalılığın 1 Ekim 2008'den önce başlaması, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü gibi şartlar gerekmektedir. İkinci ve üçüncü derece engellilerde ise sigortalılık yılı ve prim günü şartı ilk işe giriş tarihine göre değişkenlik gösterir.

Engelli indiriminden yararlanan çalışanlar, kendi engelli olmaları durumunda erken emekli olma hakkına sahiptir. Bu haklardan yararlanmak için ilgili şartları yerine getirmek ve gerekli başvuruları yapmak önemlidir. Emeklilik sürecinde vergi indirimi ve diğer haklardan yararlanmak için yetkililere danışmanlık almak faydalı olacaktır.