430'dan Fazla Sanatçı: İfade Özgürlüğü Mektubu — Kimmel ve Charlie Kirk

430'dan fazla ünlü, Jimmy Kimmel'in Charlie Kirk yorumları sonrası programın askıya alınmasına tepki gösterip ifade özgürlüğünü savunan ortak mektubu ACLU'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:27
430'dan fazla sanatçı ifade özgürlüğünü savunan mektup yayımladı

430'dan fazla ünlü sanatçı, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) internet sitesinde yayımlanan ortak bir mektuba imza atarak, Jimmy Kimmel'in Charlie Kirk hakkında yaptığı yorumlar sonrası programının askıya alınmasını eleştirdi.

Sanatçılar ne dedi?

Mektuba imza atanlar arasında Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Tom Hanks ve Meryl Streep gibi isimler bulunuyor. Açıklamada, Kimmel'in programının askıya alınmasının "ifade özgürlüğü için karanlık bir dönem" olduğu savunuldu.

Mektupta ayrıca, vatandaşlara anayasal haklarını korumak için mücadele etme çağrısı yapıldı ve şu ifadeye yer verildi: "Politik görüşümüz ne olursa olsun ya da siyasete dahil olup olmamamız fark etmeksizin, hepimiz ülkemizi seviyoruz. Hepimiz, seslerimizin iktidardakiler tarafından susturulmaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü birimize yapılırsa, hepimize yapılmış olur."

Kimmel'in programının askıya alınması

ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumunu da içeren açıklamalar yaptı. Bu yorumların ardından ABC, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu ancak resmi bir gerekçe açıklamadı.

Trump'ın medya lisansları çıkışı

Öte yandan, eski başkan Donald Trump İngiltere'den Washington'a dönüş sırasında Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "kendisine karşı yayın yapan televizyon kanallarının" lisanslarının iptal edilebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Trump, bazı kanalların kendisini kötü tanıttığını savunarak, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

