44 Yeni Yıldız Keşfi: Bilim İnsanları Kozmik Öğle Vakti'ni Aydınlatıyor

Yeni Keşif: 44 Yıldız Daha Işıldıyor

Bilim insanları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerini inceleyerek, kozmik öğle vakti olarak bilinen yıldızların yoğunlaşma dönemine ait 44 yeni yıldız keşfetti.

Dragon Arc Galaksisi Üzerine Yapılan Çalışma

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Fengwu Sun liderliğindeki ekip, Dünya'ya 6,5 milyar yıl uzaklıkta bulunan ve Dragon Arc olarak adlandırılan bir galaksinin görüntülerini inceledi. Sun, "Bu heyecan verici bir buluştu çünkü bu kadar uzaktaki böylesine çok yıldızı ilk kez görebildik." dedi.

Jeoloji ve Kütle Çekimsel Mercekleme Yöntemi

Araştırmacılar, bu uzak galaksideki 44 yeni yıldızı, JWST'nin hassas kameraları ile gök cisimlerinin kütle çekimsel mercekleme etkisini kullanarak tespit ettiler. Büyük kütleli gökcisimlerinin yoğun kütle çekim alanları, arka planda kalan yıldızların ve galaksilerin büyütülmesini sağlıyor; bu sayede yıldızların ışığı yüzlerce hatta binlerce kat büyütülebiliyor.

Tarihi Keşif ve Kırmızı Süper Devler

Bu araştırma, evrenin derinliklerinde bugüne kadar bulunan en fazla sayıda yıldızın keşfi ile rekor kırmış durumda. Ayrıca, Durham Üniversitesinden bilim insanları, söz konusu 44 yeni yıldızın, 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki Abell 370 gökada kümesinin arkasında bulunan Dragon Arc galaksisine ait olduğunu belirtiyor.

Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mathilde Jauzac, "Kozmik öğle vakti, evrendeki yıldız oluşumlarının en fazla olduğu dönemdir. Ancak bu gök cisimlerini gözlemlemek oldukça zordur. Dragon Arc'ta tespit ettiğimiz bu özel yıldız türü, 'kırmızı süper dev' olarak adlandırılıyor ve gözlemlenmeleri son derece güç. Çünkü çevrelerinde yoğun toz bulutları var." diye ekledi.

Bu çığır açan keşif, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.