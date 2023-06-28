45-49 yaş ile emeklilik geliyor! İlk tarihi 1 yıl öne çekecek: 1.1 milyon kişiye piyango çıktı!

Asgari ücret artışı, sigorta primlerine de yansıyacak ve bazı düzenlemeler yapılacaktır. Bağ-Kur primleri yükselirken, düzenli ödeme yapanlar hala %5 indirimden faydalanmaya devam edecektir. Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteği için gelir sınırı yükseltilecektir. İsteğe bağlı sigortada da bir artış olacak ve ev kadınları için devlet desteği uygulanacaktır. İşte bu konuda yapılan yeni düzenlemeler:

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMESİ NE KADAR?





İsteğe bağlı sigortada emeklilik için her ay brüt asgari ücretin %32'si oranında prim ödenmektedir. 18 yaş üzerindeki kişiler, zorunlu sigortalı olmayanlar olarak isteğe bağlı sigortadan yararlanabilirler. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında değerlendirilir.

İsteğe bağlı sigorta ödeyenler, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3.202,56 TL ödeme yapmaktadır. Bu tutar, yeni asgari ücretle birlikte 4.292,52 TL'ye yükselecektir. Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, devlet bu primin %1/3'ünü karşılayacaktır. Buna göre, devlet desteğiyle ev hanımlarının ödeyeceği aylık prim tutarı 1.430,84 TL olacaktır.

Ev hanımları, aylık 4.292,52 TL yerine 2.861,68 TL prim ödeyerek emekli olabileceklerdir. Devlet desteğiyle yıllık 17.170 TL destek sağlanacaktır. Asgari ücret arttıkça, prim desteği de artacaktır. 1 Ocak itibarıyla asgari ücretin bir kez daha artması nedeniyle destek tutarı da artacaktır.

GSS PRİM ÜCRETİ 402 LİRAYA YÜKSELDİ





Şu anda aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için aylık 300,24 TL ödenmektedir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ise 402,42 TL'ye yükselecektir. Hane içindeki kişi başına düşen gelir 3.336 TL'den az olanların primleri devlet tarafından karşılanmaktadır ve bu tutar yeni asgari ücretle birlikte 4.471 TL'ye yükselecektir.

En düşük Bağ-Kur esnaf primi ise 3.452 TL'den 4.627 TL'ye çıkacaktır. %5 indirimle ödeme yapanlar ise 2.952 TL yerine 3.957 TL ödeme yapacaklardır.

Borçlanma işlemlerinde en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirlenmektedir. Bir aylık doğum veya askerlik borçlanması için en düşük tutar brüt asgari ücretin %32'sidir.

1 yıl süren staj süresini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesiyle kuruma başvuran avukatlar, ilk 6 ayı mahkemelerde, kalan 6 ayı ise avukat yanında geçirdiklerini belgeleyerek bu süreleri borçlanabilirler. Borçlanma süresi tamamen değil, ihtiyaç duyulan kadar yapılabilmektedir.

Staj süresi sonrasında dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yapılabilirken, staj veya çıraklık sürecinden önce yapılan doğumlar borçlanılamamaktadır. Ancak staj veya çıraklık süreciyle sigortalı çalışmaya başlandığı dönem arasında doğum olduysa, bu doğumlar borçlanıldığında sigorta başlangıcı geriye çekilebilir.

Yukarıdaki bilgiler, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni brüt asgari ücretle birlikte değişebilir.